Лима и Робинью вызваны в сборную России

Игроки Эдер Лима и Робинью, покинувшие чемпионат страны в 2017 году, вызваны в сборную России для участия в товарищеских матчах с командой Португалии, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на Ассоциацию мини-футбола России (АМФР).

Национальная команда, которая занимает первое место в рейтинге УЕФА, с 19 сентября начнет сбор в Красногорске, завершив его двумя матчами в Щелково с португальцами (игры пройдут 25 и 26 сентября). Этот сбор запланирован с целью подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в феврале в Любляне.

Полностью состав команды Сергея Скоровича выглядит следующим образом:

Вратари: Георгий Замтарадзе (КПРФ), Дмитрий Путилов ("Синара"), Иван Поддубный ("Автодор");

Полевые игроки: Дмитрий Лысков, Владислав Шаяхметов, Иван Чишкала, Данил Давыдов, Максим Волынюк (все – "Газпром-Югра"), Сергей Абрамович, Иван Милованов, Андрей Батырев (все – "Тюмень"), Сергей Абрамов, Николай Шистеров (оба – "Синара"), Андрей Понкратов, Янар Асадов (оба – КПРФ), Артем Ниязов ("Дина"), Эдер Лима ("Магнус Футзал"), Робинью ("Бенфика").