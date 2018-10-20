Кубок России. 1/8 финала. "Газпром-Югра" разгромила "Спартак", АЛГА уступила КПРФ

Результаты первых матчей 1/8 финала Кубка России по мини-футболу.
Кубок России
1/8 финала
Первые матчи
АЛГА (Уфа) - КПРФ (Москва) - 3:8 (1:3)
20 октября. Уфа. "Спортивная школа №32".
"Факел-ГТС" (Сургут) - "Тюмень" (Тюмень) - 2:9 (2:3)
20 октября. Сургут. "СОК Энергетик (ДС СпАртА)".
"ГД Надым" (Надым) - "Сибиряк" (Новосибирск) - 5:8 (2:4)
20 октября. Новосибирск. "Спортивный зал НГАСУ".
"Оргхим" (Нижегородская область) - "Синара" (Екатеринбург) - 1:6 (0:5)
20 октября. Нижний Новгород. "ФОК Мещерский".
"Ухта" (Ухта) - "Новая генерация" (Сыктывкар) - 1:3 (1:2)
20 октября. Ухта. "УСК Ухта".
"Спартак" (Москва) - "Газпром-Югра" (Югорск) - 1:7 (0:5)
20 октября. Люберцы. "ДС Триумф".
Вторые матчи пройдут завтра.
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