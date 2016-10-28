23:48 28 октября | МИНИ-ФУТБОЛ

КПРФ вышла в четвертьфинал Кубка России

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КПРФ пробилась в четвертьфинал Кубка России, победив в 1/8 финала "Ухту" - 9:2. Также в четвертьфинал вышли "Динамо", "Норильский Никель", "Синара", "Тюмень" и "Дина".

Кубок России

1/8 финала

Ответные матчи

"Динамо" (Московская область) - ЗиК-УрФУ (Екатеринбург) - 14:2 (4:0)

Первый матч - 7:0

"Новая генерация" (Сыктывкар) - "Норильский никель" (Норильск) - 3:6 (1:0)

Первый матч - 5:2

"Синара" (Екатеринбург) - "Прогресс" (Глазов) - 7:2 (4:1)

Первый матч - 0:1

"Тюмень" - "Ишим-Тюмень-2" (Ишим) - 5:4 (3:1)

Первый матч - 4:0
 
КПРФ (Москва) - "Ухта" (Ухта) - 4:2 (2:1)

Первый матч - 5:0

"Дина" (Москва) - "Элекс-Фаворит" (Рязань) - 8:0 (5:0)

Первый матч - 14:0

Дополнительная информация

http://futsal.sport-express.ru/russiacup/2016-2017/62/

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