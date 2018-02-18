Капитан женской сборной России - о матче с Ираном в хиджабах: "Видимо, только проникнувшись местной культурой, можно рассчитывать на победу"

Капитан женской сборной России по мини-футболу Ксения Олькова осталась довольна тренировочным сбором в Иране. Россиянки провели два товарищеских матча с местной сборной, уступив в первом 1:2 и победив во втором 4:3. Встречу россиянки проводили в хиджабах.

- В целом мы провели неплохой сбор, получили много информации за это время, - цитирует официальный сайт РФС Олькову. - Иногда приходилось сложно, поскольку в сборную пришли новые игроки. Тем не менее, мы всегда были и остаемся одной командой, всегда готовы поддержать друг друга. Думаю, что все сложности мы прошли, оставалось самое главное - испытание игрой. Первый матч сложился не очень удачно для нас, растерялись как-то, а во втором - мы изменили рисунок игры, и это дало свои плоды.

- Иранских журналистов сегодня интересовало удобство закрытой формы, в прошлом году хиджабы взорвали и российскую прессу. При этом есть закономерность: в платках вы играете, судя по результату, лучше, чем без них...

- Если честно, я не могу найти этому логичное объяснение. Видимо, есть в этом что-то мистическое, и только проникнувшись местной культурой, можно рассчитывать на удачу в Иране. А может быть просто совпадение. Это ведь, как правило, вторая игра, а на нее у нас особый настрой.