Капитан сборной России: "Все, кто сопереживал нашей команде, все видели сами"

Капитан сборной России​ Сергей Абрамов после поражения от Португалии в матче 1/2 финала чемпионата Европы (2:3) поблагодарил болельщиков за поддержку, а партнеров по команде за самоотдачу.

– Сейчас сложно говорить, - цитирует пресс-служба АМРФ Абрамова. - Я думаю все, кто сопереживал нашей команде, все видели сами. К сожалению, случаются ситуации, когда мы не в силах что-то сделать. В этот момент я хочу поблагодарить всех парней за самоотдачу, сказать спасибо тренерскому штабу. Мы хорошо работали. От лица всей команды хочу сказать спасибо всем болельщикам. Была очень трогательная акция перед началом игры. Мы отдали все силы. Могу заверить, что будем биться за бронзу, хотя рассчитывали на другое.