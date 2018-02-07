Испания сыграет с Казахстаном в полуфинале чемпионата Европы

Сборная Испании стала последним полуфиналистом чемпионата Европы, проходящего в Словении. В матче 1/4 финала испанцы одолели Украину - 1:0. Их следующим соперником станет команда Казахстана.

Напомним, что в другом полуфинале встретятся сборные России и Португалии. Игра состоится 8 февраля.

Чемпионат Европы

1/4 финала

Украина - Испания - 0:1 (0:1)

6 февраля. Любляна. Arena Stozice.