00:50 | МИНИ-ФУТБОЛ

Испания сыграет с Казахстаном в полуфинале чемпионата Европы

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Сборная Испании стала последним полуфиналистом чемпионата Европы, проходящего в Словении. В матче 1/4 финала испанцы одолели Украину - 1:0. Их следующим соперником станет команда Казахстана.

Напомним, что в другом полуфинале встретятся сборные России и Португалии. Игра состоится 8 февраля.

Чемпионат Европы

1/4 финала

Украина - Испания - 0:1 (0:1)

6 февраля. Любляна. Arena Stozice.

Дополнительная информация

http://futsal.sport-express.ru/europe/2018/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Don

Спринт, конечно балабол нет, как и не было их у сборной России по хоккею с мячом)))

11:04

bezik

Россия обыграет Португалию, причем довольно уверенно. Я бы сказал, что идет к финалу Россия - Казахстан. Казахи выглядели мощнее испанцев. Не убедили абсолютно ни с Францией, ни с Украиной

09:49

Спринт

Все идет к пиренейскому финалу Испания - Португалия. Казахстанцы могут упереться с испанцами, но в классе уступают. А у России практически нет шансов с Португалией.

01:43