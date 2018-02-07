Испания сыграет с Казахстаном в полуфинале чемпионата Европы

Сборная Испании стала последним полуфиналистом чемпионата Европы, проходящего в Словении. В матче 1/4 финала испанцы одолели Украину - 1:0. Их следующим соперником станет команда Казахстана.
Напомним, что в другом полуфинале встретятся сборные России и Португалии. Игра состоится 8 февраля.
Чемпионат Европы
1/4 финала
Украина - Испания - 0:1 (0:1)
6 февраля. Любляна. Arena Stozice.
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Don
Спринт, конечно балабол нет, как и не было их у сборной России по хоккею с мячом)))
11:04
bezik
Россия обыграет Португалию, причем довольно уверенно. Я бы сказал, что идет к финалу Россия - Казахстан. Казахи выглядели мощнее испанцев. Не убедили абсолютно ни с Францией, ни с Украиной
09:49
Спринт
Все идет к пиренейскому финалу Испания - Португалия. Казахстанцы могут упереться с испанцами, но в классе уступают. А у России практически нет шансов с Португалией.
01:43