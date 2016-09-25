13:58 25 сентября | МИНИ-ФУТБОЛ

Игорь Ефремов: "Сборной России не надо впадать в эйфорию"

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Президент ФНЛ и бывший игрок в мини-футбол Игорь Ефремов подчеркнул, что сборной России нужно не расслабляться после успеха в четвертьфинале чемпионата мира. Россияне одолели Испанию со счетом 6:2 и в полуфинале встретятся с Ираном.

- Очень рад за эту команду - ее тренеров и игроков, - цитирует ТАСС Ефремова. - Мне понравился настрой на матч и рисунок игры. Жаль, что встреча с испанцами произошла на относительно ранней стадии. Теперь главное, чтобы эмоции не захлестнули, чтобы наши футболисты не впали в эйфорию.

Про титул сейчас говорить нет смысла, потому что сейчас самая важная игра - следующая, а она с серьезной и неуступчивой сборной Ирана. Нашим ребятам хочется пожелать удачи, чтобы успели восстановиться и настраивались на эту игру, как на последнюю. Легче, чем с испанцами, российским футболистам в матче с командой Ирана не будет.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3652124

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