Густаву готов помогать сборной РФ по мини-футболу, но не в качестве игрока

Вратарь подмосковного "Динамо" Густаву заявил, что готов помогать сборной России, но точно не в качестве игрока. После проигранного Аргентине (4:5) финала чемпионат мира 37-летний голкипер заявил о завершении карьеры в российской сборной.

– Это решение не было спонтанным, а было обдуманным, – цитирует "Р-Спорт" Густаву. – Это решение я принял еще перед чемпионатом Европы в Белграде, все были в курсе. Благодарю всех за шесть лет в сборной. Сейчас пора давать дорогу молодым. Надеюсь, что я показал дорогу молодым. Готов оказать любую помощь сборной, но не как игрок. Пришло время. Плюс у нас есть хорошее поколение вратарей, которые помогут сборной стать первой на Euro.

Я хочу максимум сыграть до 40 лет. У меня, кроме травмы головы, слава богу, ничего не было. Шлем, кстати, я не собираюсь снимать, он мне не мешает. После завершения карьеры я не думаю, что буду тренером. Я хочу работать в менеджменте – не на площадке, вне ее. После завершения карьеры я хочу как минимум на год остаться в России, а что будет дальше, никто не знает. Ведь я уже давно чувствую себя русским, у нас дома все на русском языке говорят. Да, не на 100 процентов, но процентов на 80-90 чувствую себя русским.