16:25 | МИНИ-ФУТБОЛ

Густаво: "О трагедии "Шапекоэнсе" узнал после перелета из Лиссабона"

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Вратарь подмосковного "Динамо" Густаво сообщил, что на борту разбившегося самолета "Шапекоэнсе" был его друг, полузщитник Жозимар. Команда направлялась на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ" в колумбийский город Медельин. На борту находилось 72 пассажира и 9 членов экипажа. По последним данным, пять человек выжили.

- Мы с "Динамо" летели ночью из Лиссабона, - приводит "Р-Спорт" слова Густаво. - И прилетев, я проснулся от звонка мамы, живущей в Бразилии, и узнал о "Шапекоэнсе". Ужасная новость. У меня в этой команде один знакомый Жозимар, он был на борту. У него недавно родилась дочка. Мы с ним из одного города, но пока по имеющейся информации мы не можем сказать о его судьбе. Но в списках тех, кто ушел из жизни, его нет. Верим. Очень тяжело слышать такие новости, а спортсмены так часто летают....

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161129/1112955922.html

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