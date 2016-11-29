Густаво: "О трагедии "Шапекоэнсе" узнал после перелета из Лиссабона"

Вратарь подмосковного "Динамо" Густаво сообщил, что на борту разбившегося самолета "Шапекоэнсе" был его друг, полузщитник Жозимар. Команда направлялась на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ" в колумбийский город Медельин. На борту находилось 72 пассажира и 9 членов экипажа. По последним данным, пять человек выжили.

- Мы с "Динамо" летели ночью из Лиссабона, - приводит "Р-Спорт" слова Густаво. - И прилетев, я проснулся от звонка мамы, живущей в Бразилии, и узнал о "Шапекоэнсе". Ужасная новость. У меня в этой команде один знакомый Жозимар, он был на борту. У него недавно родилась дочка. Мы с ним из одного города, но пока по имеющейся информации мы не можем сказать о его судьбе. Но в списках тех, кто ушел из жизни, его нет. Верим. Очень тяжело слышать такие новости, а спортсмены так часто летают....