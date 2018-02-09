Главный тренер сборной России: "К ряду решений арбитров есть вопросы"

Главный тренер сборной России​ Сергей Скорович после поражения от Португалии в 1/2 финала чемпионата Европы (2:3) отметил, что удача была на стороне португальцев. Также он признался, что у него есть вопросы по некоторым решения арбитра.

– Тяжелая игра, как любой полуфинал на таком уровне, – цитирует пресс-служба АМФР Скоровича. – Наши футболисты старались, но португальцы оказались удачливее, забили больше. Они победили, вышли в финал. Значит, это закономерно, я поздравляю соперника. А что дальше комментировать... Надо посмотреть видео. Меня интересует последняя минута, последние фолы, которые, может быть, правильно не назначены, а может быть, и неправильно. Сейчас сложно говорить об этом.

– И все же, как бы прокомментировали концовку матча и работу арбитров?

– Я повторюсь, что сейчас, сразу после игры, не хочу делать громких заявлений. Мне нужно спокойно посмотреть запись. По ощущениям – да, к ряду решений арбитров есть вопросы.