"Финал четырех" Лиги чемпионов по мини-футболу пройдет в Алма-Ате

Алма-Ата (Казахстан) примет "Финал четырех" Лиги чемпионов по мини-футболу сезона-2018/19, сообщает официальный сайт УЕФА. Такое решение было принято на Исполкоме организации в Дублине (Ирландия).
Соревнования пройдет с 25 по 28 апреля 2019 года. В финальном турнире сыграют "Кайрат"(Алма-Ата, Казахстан), "Интер ФС" (Испания), "Барселона" (Испания) и "Спортинг" (Португалия).
#UEFAExCo: Kairat Almaty, Kazakhstan 🇰🇿 will stage the 2018/19 @UEFAFutsal Champions League finals.– UEFA (@UEFA) 3 декабря 2018 г.
✒️📆 25 to 28 April 2019 pic.twitter.com/gesfRoUvQk
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