"Финал четырех" Лиги чемпионов по мини-футболу пройдет в Алма-Ате

Алма-Ата (Казахстан) примет "Финал четырех" Лиги чемпионов по мини-футболу сезона-2018/19, сообщает официальный сайт УЕФА. Такое решение было принято на Исполкоме организации в Дублине (Ирландия).

Соревнования пройдет с 25 по 28 апреля 2019 года. В финальном турнире сыграют "Кайрат"(Алма-Ата, Казахстан), "Интер ФС" (Испания), "Барселона" (Испания) и "Спортинг" (Португалия).