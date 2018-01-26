Эмиль Алиев: "В российском мини-футболе допинга нет"

Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев отметил, что игроки сборной России по мини-футболу не употребляют запрещенные препараты. По его словам, все препараты принимаются только после согласования с врачами

- Допинговые скандалы захлестнули нашу страну, - цитирует "Р-Спорт" Алиева. - В мини-футболе данных проблем нет. После некоторых матчей к нам приезжают допинг-офицеры, которые могут забрать до пяти футболистов для прохождения допинг-тестов. Могу заявить, что на протяжении 30-летней истории мини-футбола в нашей стране проблем с допингом не возникало. Наши футболисты не употребляют никаких препаратов без согласования с врачом.