Эмиль Алиев: "В ближайшие годы может состояться турне сборной России по США"

Президент Ассоциация мини-футбола России Эмиль Алиев рассказал о планах сборной России на ближайшее время. На прошедшем в Колумбии чемпионате мира россияне заняли второе место, уступив в финале команде Аргентины.
– На последних чемпионатах Европы мы выходили в финал, теперь дошли до решающего матча и на чемпионате мира. На клубном уровне тоже выиграли Кубок УЕФА. В каком еще виде спорта у нас такие успехи? Логично, что конкуренты нас уважают и нам завидуют.
Я рассказал, что обсуждаются вопросы проведения молодежного чемпионата Европы и женского чемпионата мира под эгидой ФИФА.
Не исключен вариант, что в ближайшие годы состоится турне сборной России по США и обратный визит американцев. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Gordon
Можешь себе эти успехи засунуть кое-куда. Четыре бразильца в сборной. ЧЕТЫРЕ, Карл! Можно "Газпром", например, к лёгкой атлетике подключить. Будут спринт ямайцы бегать, а длинные дистанции - кенийцы. И потом важно ходить и говорить, ах, блин, какие успехи... Тьфу да и только.
13:35