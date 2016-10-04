Эмиль Алиев: "В ближайшие годы может состояться турне сборной России по США"

Президент Ассоциация мини-футбола России Эмиль Алиев рассказал о планах сборной России на ближайшее время. На прошедшем в Колумбии чемпионате мира россияне заняли второе место, уступив в финале команде Аргентины.

– На последних чемпионатах Европы мы выходили в финал, теперь дошли до решающего матча и на чемпионате мира. На клубном уровне тоже выиграли Кубок УЕФА. В каком еще виде спорта у нас такие успехи? Логично, что конкуренты нас уважают и нам завидуют.

Я рассказал, что обсуждаются вопросы проведения молодежного чемпионата Европы и женского чемпионата мира под эгидой ФИФА.

Не исключен вариант, что в ближайшие годы состоится турне сборной России по США и обратный визит американцев. (Филипп ПАПЕНКОВ)