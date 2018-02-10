Эмиль Алиев: "Скоровичу нужно дать карт-бланш в сборной России до следующего чемпионата мира"

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев отметил, что главному тренеру сборной России Сергею Скоровичу нужно дать поработать с командой на протяжении нескольких лет. Руководитель надеется, что соглашение с наставником будет продлено и отметил, что в его кандидатуре заинтересовались и другие сборные.

– Я убежден, что контракт с ним будет продлен, потому что к нему есть большой кредит доверия относительно чемпионатов мира, он вывел нашу команду в лидеры рейтинга УЕФА, – цитирует ТАСС Алиева. – Считаю, что до следующего чемпионата мира тренеру надо дать карт-бланш, чтобы он спокойно работал со сборной. Во всей его карьере только начало было омрачено, но это был первый блин комом, ведь все предыдущие турниры он выводил команду в финалы, а сегодня получил первую бронзу. Думаю, любая страна позавидовала бы иметь такого тренера.

Я знаю, что Сергею Скоровичу уже поступают интересные предложения из других стран, поэтому мы надеемся, что после окончания контракта мы придем к обоюдному согласию о продлении соглашения.