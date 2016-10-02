Эмиль Алиев: "Сборная России сделал шаг вперед, несмотря на поражение в финале ЧМ"

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев подчеркнул, что сборная России сделала колоссальный шаг вперед, несмотря на поражение в финале чемпионата мира. В субботу сборная России по мини-футболу впервые в истории завоевала серебро чемпионатов мира, проиграв в финале команде Аргентины со счетом 4:5. Ранее лучшим результатом россиян на мундиалях была бронза 1996 года.

– Есть разочарование от игры в финале, – приводит "Р-Спорт" слова Алиева. – Мы на этом чемпионате (мира) показывали великолепную игру, а в финале с аргентинцами не учли самого главного – волнения финала, независимо от соперника. Мы проиграли из-за волнения. Мы в первом тайме не могли с этим (волнением) совладать и провалили первый отрезок. А во втором тайме играли с открытым сердцем. Если бы так действовали на протяжении всей встречи, то был бы другой результат. Все это понимают. Мы просто не справились с волнением. Но мы шагнули вперед по всем показателям, включая своих конкурентов. И смазанный финал не может перечеркнуть большое достижение на чемпионате мира. Не выиграв золото, мы очень сильно сдвинулись вперед: и по игре, и по тактике, и относительно своих соперников. В общем, во всем, – продолжил Алиев. – Премиальные предусмотрены за второе место, ребята все получат. Отдельно хотелось бы поблагодарить (президента РФС) Виталия Леонтьевича Мутко, который переживал за сборную.