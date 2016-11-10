Эмиль Алиев: "Российский мини-футбол движется в правильном направлении"

В среду в офисе Ассоциации мини-футбола России 9 ноября прошло совещание руководителей клубов Суперлиги. Президент организации Эмиль Алиев подвел его итоги. Напомним, сборная России под руководством Сергея Скоровича впервые в своей истории дошла до финала мирового чемпионата, завоевав в итоге серебряные медали. В решающем матче россияне уступили сборной Аргентины со счетом 4:5.

– Совещания с руководителями клубов проходят на регулярной основе, здесь мы выявляем различные сложные моменты, и сообща ищем пути их решения – приводит официальный сайт АМФР слова Алиева. – Сегодня, несмотря на объективные экономические трудности в стране, мы все вместе идем в правильном направлении. Наши многие совместные проекты продолжают развиваться. Я благодарен всем руководителям клубов Суперлиги и Высшей лиги, которые поддерживают инициативы АМФР, старательно работают на имидж российского мини-футбола, готовят футболистов в сборную страны и стойко переносят все нынешние объективные трудности. Не случайно на клубном уровне наша страна также находится в числе лидеров, и уже совсем скоро сразу две российские команды: "Газпром-Югра" и "Динамо" возьмут старт в Элитном раунде Кубка УЕФА. Мы будем переживать за наших представителей в Европе и надеяться, что весной обе отечественные команды выступят в "Финале четырех".