Эмиль Алиев: "Роль Алаева в УЕФА дает надежду на более трепетное отношение к сборной России"

Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев отметил, что позиция исполняющего обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева в УЕФА, где он занимает пост главы комитета по футзалу и пляжному футболу, позволяет надеяться на объективное отношение к сборной России.

– Неслучайно выбор руководства УЕФА пал на российского представителя, – цитирует "Р-Спорт" Алиева. – У России большие заслуги, большой опыт. Плюс рейтинг УЕФА подстегнул. Надеюсь, что позиция руководителя комитета Алаева позволит всем остальным комитетам арбитров, делегатов нашего действия относиться более трепетно к сборной России, соблюдать все регламенты.