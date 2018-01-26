12:52 | МИНИ-ФУТБОЛ

Эмиль Алиев: "Роль Алаева в УЕФА дает надежду на более трепетное отношение к сборной России"


Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев отметил, что позиция исполняющего обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева в УЕФА, где он занимает пост главы комитета по футзалу и пляжному футболу, позволяет надеяться на объективное отношение к сборной России.

Неслучайно выбор руководства УЕФА пал на российского представителя, – цитирует "Р-Спорт" Алиева. – У России большие заслуги, большой опыт. Плюс рейтинг УЕФА подстегнул. Надеюсь, что позиция руководителя комитета Алаева позволит всем остальным комитетам арбитров, делегатов нашего действия относиться более трепетно к сборной России, соблюдать все регламенты.

 

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https://rsport.ria.ru/futsal/20180126/1131635296.html

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