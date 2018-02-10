Эмиль Алиев - о судействе матча Россия - Португалия: "Будем ходатайствовать лично перед президентом УЕФА"

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев сказал, что обсудит с главой УЕФА Александером Чеферином работу судей в матче 1/2 финала чемпионата Европы между сборными России и Португалии (2:3). В концовке встречи арбитры дважды не фиксировали нарушения правил со стороны португальцев, которое стало бы шестым, после чего по правилам игры в ворота фолившей команды должен быть назначен пенальти.

- Мы будем ходатайствовать не перед судейским комитетом, а лично перед президентом УЕФА, чтобы навести порядок на подобных форумах, - цитирует ТАСС Алиева. - Александр Алаев (и.о. президента РФС. - Прим. "СЭ") сегодня возглавляет комитет УЕФА по футзалу и пляжному футболу, мы с Чеферином находимся в контакте, он присутствовал на том матче, все видел, так что все работники УЕФА тоже оказались возмущены. В целом чемпионат Европы в Любляне был организован великолепно, с большим количеством зрителей, спасибо за это.

Сборная России отличается от других команд, испанцы всегда выигрывают благодаря, а мы - вопреки. У нас очень много сложностей, вы видели, какое было судейство. Я обычно не комментирую работу судей, но они ошибаются в таких важных матчах, вызывают такой резонанс, что представители всех стран звонят и осуждают эти вещи. Мы надеемся, что руководители УЕФА в лице президента Александера Чеферина смогут в будущем повлиять на эту ситуацию, потому что судить нужно честно.

УЕФА обычно не рассматривает жалобы, разбираться в ситуации - это дело судейского комитета, который возглавляет представитель Испании. Я считаю, в этом весь ответ, никто никогда не узнает, как наказаны венгерские арбитры. Мне очень обидно, что два венгра обслуживают матчи плей-офф чемпионата Европы, хотя у них нет и подобия того внутреннего турнира, который есть в России, а мы были представлены только одним судьей, который покинул чемпионат после группового этапа. О квалификации венгров можно судить по тем ошибкам, которые были сделаны за весь турнир.

В субботу, 10 февраля, россияне в матче за третье место на чемпионате Европы обыграли Казахстан (1:0).

Обыкновенное убийство. Сборную России по мини-футболу засудили на чемпионате Европы