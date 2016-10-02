Эмиль Алиев: "Контракт со Скоровичем будет продлен"

Контракт со старшим тренером сборной России по мини-футболу Сергеем Скоровичем будет продлен, сообщил президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев. В субботу россияне впервые в истории завоевали серебро чемпионатов мира. Ранее лучшим результатом россиян на мундиалях была бронза 1996 года. Скорович возглавляет сборную России с 2009 года, с которой трижды становился серебряным призером чемпионатов Европы.

– Великими не рождаются, а становятся, – приводит "Р-Спорт" слова Алиева. – А чтобы доказать свое величие, нужно иметь не груду серебра, а хотя бы одну золотую медаль либо с чемпионата мира, либо с чемпионата Европы. Но мы очень довольны работой (Сергея) Скоровича, потому что тренер прогрессирует из года в год. Мы будем продлевать (с ним) контракт. Но чтобы называть Скоровича великим, сам тренер должен завоевать золотую медаль. Относительно сроков контракта по возвращении будут переговоры президента РФС (Виталия Мутко) и генерального директора (Александра Алаева) с тренером. Но я думаю, что контракт будет продлен минимум на цикл до чемпионата Европы (2018 года).