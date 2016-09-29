Эдер Лима после полуфинала ЧМ подарил футболку фанату, страдающему слепотой

Нападающий сборной России Эдер Лима рассказал интересную историю, которая случилась с ним после полуфинального матча чемпионата мира против Ирана (4:3), когда он ждал прохождления допинг-контроля. В субботу в 21.30 по московскому времени российской команде предстоит сыграть с Аргентиной в финале турнира.

- Я сидел на скамейке запасных, ждал приглашения в комнату врачей, когда услышал, что кто-то кричит: "Эдер Лима, Эдер Лима! – цитирует пресс-служба федерации мини-футбола России Лиму. – Я обернулся и увидел мальчика на трибуне, который страдает слепотой. Я подошел к нему, и он спросил: "Ты правда Эдер Лима? Мне много рассказывали, как ты играешь". Я ответил, что да, я Эдер Лима, после чего попросил для него футболку. Я помог ему надеть ее и обнял. Тогда он спросил еще раз: "Ты правда Эдер Лима?" Я ответил: "Правда". На что он сказал: "Тогда обними меня крепче". Я не смог сдержать слез.