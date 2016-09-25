Эдер Лима: "Победа России над Испанией абсолютно закономерна"

Нападающий сборной России Эдер Лима после четвертьфинального матча чемпионата мира с Испанией (6:2) подчеркнул, что команда заслуженно одержала победу. За выход в финал россияне поспорят с командой Ирана.

– Мы единый коллектив на этом чемпионате мира, – приводит официальный сайт РФС слова Лимы. – Подготовка к нему началась еще в августе, а в сумме мы месяц находимся вместе. Наша команда в хорошем состоянии, и мы до самых мелочей готовимся к каждому матчу. Победа над Испанией, заклятым соперником, абсолютно закономерна.

– Впечатлил ваш дуэт с Иваном Чишкалой. Откуда такое взаимопонимание?

– С Иваном мы знакомы уже 10 лет, играем в одном клубе, а теперь и в сборной. Мы отлично знаем друг друга. Я знаю, что и в какой момент от него ждать, он в курсе, какие передачи для меня более удобные. У нас отличное взаимопонимание, и я счастлив, что теперь связка заработала и в сборной.

– Похоже, теперь Россия – главный претендент на титул?

– Нет, постойте! Да, победа над Испанией – это прекрасно, но пока мы лишь преодолели очередной барьер. Впереди сложнейший поединок с Ираном, мы прекрасно знаем, каково это. Давайте не будем забегать вперед, а идти от игры к игре. Однажды на чемпионате Европы мы тоже обыграли Испанию в полуфинале, а затем не смогли справиться в решающем матче с итальянцами. Не надо повторять этой ошибки.