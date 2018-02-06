Дуглас Жуниор: "Сборная Казахстана нацеливается как минимум на бронзовые медали"

Форвард сборной Казахстана Дуглас Жуниор поставил перед своей командой цель завоевать как минимум бронзовые медали чемпионата Европы. В четвертьфинале казахи обыграли команду Сербии (3:1).

– Я очень рад. Вновь мы оказались в числе четырех лучших команд мира, – цитирует официальный сайт УЕФА Жуниора. – Теперь наша цель – повторить, как минимум, успех 2016 года, когда мы завоевали бронзовые медали. Сейчас нам нужно как следует восстановиться, чтобы показать свою лучшую игру в полуфинале.