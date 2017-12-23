"Дину" могут оштрафовать на миллион рублей за неявку на матч с "Политехом"

"Дине" грозит штраф в миллион рублей за неявку на матч чемпионата России против "Политеха". В случае повторения ситуации в следующем матче столичный клуб может быть снят с первенства. "Дина" не прибыла в Санкт-Петербург на игру с "Политехом" из-за отказа игроков в связи с долгами по зарплате.

- "Дина" не прибыла в Санкт-Петербург. АМФР была уведомлена официальным письмом о том, что футболисты, ссылаясь на невыплаты заработных плат, отказались выезжать в Санкт-Петербург, - цитирует "Р-Спорт" президента АМФР Эмиля Алиева. - Этот вопрос будет рассматриваться на КДК. Подобная ситуация грозит штрафом в миллион рублей, а также проигрышем со счетом 0:5. К сожалению, мы понимаем, что ситуация не сможет улучшиться за короткий промежуток времени, а в понедельник "Дине" предстоит матч с "Норильским никелем" в Троицке.

В случае если футболисты не сыграют с "Норильским никелем", то тогда эта ситуация приведет к тому, что "Дине" грозит снятие с чемпионата. Мы не можем предположить, сыграет ли "Дина" с "Норильским никелем". Все были уверены, что матч с "Политехом" состоится. Но сорван матч чемпионата, это не очень хорошая ситуация. Будем смотреть по факту.