"Динамо" снова выиграло у "Дины" в финале чемпионата России

"Динамо" обыграло "Дину" во втором матче финала чемпионата России. В первом поединке подмосковный клуб также победил (2:1). Таким образом, "Динамо" осталось одержать одну победу, чтобы повторить прошлогодний успех. Всего на счету клуба, основанного Константином Еременко, десять чемпионских титулов - он является самым титулованным клубом страны (у "Дины" девять трофеев).

В серии за третье место "Газпром-Югра" победил "Сибиряк" и также ведет со счетом 2-0.

Чемпионат России

Плей-офф

Матч за 3-е место

"Сибиряк" (Новосибирск) - "Газпром-Югра" (Югорск) - 2:3 (2:2)

Счет в серии - 0-2

Финал

"Дина" (Москва) - "Динамо" (Московская область) - ОТ 1:3 (0:1)

Счет в серии - 0-2