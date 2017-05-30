Подмосковное "Динамо" обыграло "Дину" в первом матче финала чемпионата России со счетом 2:1. Вторая игра пройдет также в Москве 31 мая.
"Газпром-Югра" в первом матче серии за третье место победил "Сибиряк" со счетом 4:3. Вторая встреча также пройдет в Новосибирске 31 мая.
Чемпионат России
Суперлига
Финал
Первый матч
"Дина" (Москва) – "Динамо" (Московская область) – 1:2 (0:2)
Голы: Бадретдинов (4), Робиньо (13). Ниязов, 48 (1:2).
Счет в серии: 0-1
Матч за 3-е место
"Сибиряк" (Новосибирск) – "Газпром-Югра" (Югорск) – 3:4 (2:1)
Счет в серии: 0-1