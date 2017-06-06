"Динамо" и "Дина" оштрафованы на 170 тысяч рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС суммарно оштрафовал подмосковное "Динамо" и "Дину" на 170 тысяч рублей по итогам финала чемпионата России, информирует официальный сайт РФС.

"Динамо" оштрафовано за неподобающее поведение команды, зафиксированное в пятый раз (на 50 тысяч рублей), и за необеспечение общественного порядка и безопасности, зафиксированное впервые (50 тысяч).

"Дина" оштрафована за необеспечение общественного порядка и безопасности, зафиксированное впервые (50 тысяч), и неподобающее поведение команды, зафиксированное во второй раз (20 тысяч).

Напомним, "Динамо" в субботу обыграло "Дину" в третьем матче финальной серии и в 11-й раз стало чемпионом России.