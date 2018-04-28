"Дина" - "Политех": Матч прекращен на 5-й минуте. Хозяева вновь недобрали игроков

Матч 21-го тура суперлиги между "Диной" и "Политехом" был прерван на 5-й минуте, информирует пресс-служба Ассоциации мини-футбола России (АМФР). Сообщается, что хозяева внесли в заявку всего трех игроков: вратаря и двух полевых футболистов.

На 5-й минуте встречи один из игроков "Дины" получил травму – матч был остановлен при счете 1:0 в пользу "Политеха".



За последний месяц это уже второй матч "Дины", который прерывается из-за нехватки у команды игроков. 30 марта была прекращена встреча 17-го тура суперлиги "Дины" с "Сибиряком", тогда москвичам засчитали техническое поражение (0:5).

Турнирная таблица суперлиги