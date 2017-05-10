"Дина" - первый полуфиналист чемпионата России

"Дина" в третий раз переиграла КПРФ в 1/4 финала чемпионата России и вышла в полуфинал. В других встречах "Прогресс" обыграл "Сибиряк", "Газпром-Югра" уступил "Тюмени", а "Синара" оказалась сильнее "Динамо".

Чемпионат России

1/4 финала

Третьи матчи

"Прогресс" (Глазов) - "Сибиряк" (Новосибирск) - 4:3 д.в. (1:1, 1:1, 1:0, 1:1)

Счет в серии: 1-2.

КПРФ (Москва) - "Дина" (Москва) - 6:9 (4:5)

Счет в серии: 0-3.

"Тюмень" (Тюмень) - "Газпром-Югра" (Югорск) - 4:2 (2:1)

Счет в серии: 1-2.

"Синара" (Екатеринбург) - "Динамо" (Московская область) - 5:3 (2:2)

Счет в серии: 1-2.