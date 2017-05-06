"Дина" переиграла КПРФ, "Динамо" проиграло "Синаре"

"Дина" в овертайме обыграла КПРФ в первом матче 1/4 финала чемпионата России. В других встречах "Сибиряк" выиграл у "Прогресса", "Газпром-Югра" в серии пенальти переиграл "Тюмень", а "Динамо" уступило "Синаре".

Чемпионат России

1/4 финала

Первые матчи

"Сибиряк" (Новосибирск) - "Прогресс" (Глазов) - 6:1 (4:0)

"Дина" (Москва) - КПРФ (Москва) - 4:3 (1:0) ОТ

"Газпром-Югра" (Югорск) - "Тюмень" (Тюмень) - 5:5 (1:1), Серия пенальти - 3:1

"Динамо" (Московская область) - "Синара" (Екатеринбург) - 6:8 (5:6)