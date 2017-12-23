"Дина" не приехала на матч с "Политехом"

Матч десятого тура российской суперлиги между "Политехом" и "Диной" сегодня не состоится. Как сообщает официальный сайт питерского клуба, "Дина" не приехала на игру. Напомним, что столичный клуб из-за финансовых проблем заявился на сезон в последний момент. В начале декабря команда снялась с розыгрыша Кубка России, однако было объявлено, что она продолжит выступление в суперлиге.

"Дина" - самый титулованный клуб России (9 титулов). В прошлом сезоне команда завоевала серебро.