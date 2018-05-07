"Дина" и "Автодор" лишены лицензии, "Прогресс" не выступит в плей-офф

Комиссия по лицензированию АМФР отозвала лицензии на участие в чемпионате России у "Автодора" и чемпиона первых восьми российских сезонов "Дины". Клубы не допущены к жеребьевке календаря первого этапа сезона-2018/19 из-за долгов.

Кроме того, лицензию не получил "Прогресс", который теперь не сможет выступить в плей-офф. Его место в 1/4 финала займет "Политех", который встретится с "Тюменью", а на место "Политеха" переместится "Новая генерация" из Сыктывкара, которая встретится с "Газпромом-Югрой".