16:24 | МИНИ-ФУТБОЛ

"Дина" и "Автодор" лишены лицензии, "Прогресс" не выступит в плей-офф


Комиссия по лицензированию АМФР отозвала лицензии на участие в чемпионате России у "Автодора" и чемпиона первых восьми российских сезонов "Дины". Клубы не допущены к жеребьевке календаря первого этапа сезона-2018/19 из-за долгов.  

Кроме того, лицензию не получил "Прогресс", который теперь не сможет выступить в плей-офф. Его место в 1/4 финала займет "Политех", который встретится с "Тюменью", а на место "Политеха" переместится "Новая генерация" из Сыктывкара, которая встретится с "Газпромом-Югрой".

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http://amfr.ru/league/super/articles/48604/

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