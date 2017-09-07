"Дина" допущена до чемпионата России по мини-футболу

Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев сообщил, что "Дина" допущена к участию в Суперлиге. Он добавил, что клуб выплатит все долги в течение сезона.

Напомним, "Дина" из-за проблем с финансами не смогла пройти лицензирование, и вопрос участия клуба в Суперлиге до последнего оставался нерешенным.

– Апелляционный комитет РФС допустил "Дину" к заявке. "Дина" в последний день подала все документы, которые были тщательно проверены, – приводит "Р-Спорт" слова Алиева. – Клуб был допущен к чемпионату России, ближайший матч состоится уже в эти выходные. Игра с КПРФ. Естественно, настороженность ситуации в "Дине" присутствует. У команды была непростая заявка, есть ограничения по заявке новых игроков, это связано с долгами перед бывшими футболистами.

"Дина" сможет вносить в заявку на матч ограниченное количество футболистов. У клуба есть ряд признанных долгов палатой по разрешению споров РФС, но, по заверению руководства, в течение сезона планируется выправить всю ситуацию. Да, бывают сложности, и мы умышленно пытаемся растянуть решение на весь сезон, чтобы руководство понимало нашу поддержку. И по ходу сезона нужно в первую очередь нужно решить вопрос с футболистами.