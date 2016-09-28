Данил Давыдов: "В финале нужно не повторить Euro-2016"

Игрок сборной России Данил Давыдов выразил мнение, что в финале чемпионата мира нужно постараться не повторить исход чемпионата Европы-2016, в котором россияне проиграли Испании. Россия, обыгравшая в полуфинале ЧМ-2016 Иран, в решающем матче встретится с победителем игры Аргентина - Португалия.

- Игра получилось очень сложной, хотя начало было полностью за нами, но нам не удалось забить, а иранцы, наоборот, забили и почувствовали, что могут с нами играть, - цитирует "Р-Спорт" Давыдова. - Вот и получилась тяжелая игра. А во втором тайме соперник начал играть еще лучше, но мы все равно действовали с позиции силы.

Я уже поверил, что мы в финале, но самый важный матч у нас впереди. И нужно приложить все усилия, чтобы не повторился итог Евро. А с кем играть в финале, мне без разницы.