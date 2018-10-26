Чемпионат мира по пляжному футболу в 2019 году пройдет в Парагвае, информирует пресс-служба Всемирной организации пляжного футбола (BSWW). Решение было принято на заседании совета ФИФА в столице Руанды Кигали. Турнир пройдет в ноябре 2019 года.

- Я хочу поздравить Парагвайскую футбольную ассоциацию и ее президента Роберта Харрисона с тем, что они добились права проведения первого в истории Парагвая чемпионата мира, - отметил глава Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес.

Чемпионат мира в 2017 году проходил на Багамских Островах. Турнир в Парагвае станет 10-м по счету.