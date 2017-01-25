Англия проиграла Албании, Грузия разгромила Шотландию на Euro-2017

В Словении в матчах предварительного раунда чемпионата Европы-2017 сборная Грузии крупно обыграла Шотландию – 11:0. Также в группе А Израиль уступил Швейцарии (0:3). В квартете D лидерство захватила Албания, победившая Англию (5:1), а Мальта потерпела второе поражение подряд – на этот раз от Болгарии (1:6).

Напомним, что сборная России – наряду с Украиной, Казахстаном, Азербайджаном и Белоруссией – вступит в борьбу за трофей с основного раунда. В него пройдут семь победителей групп предварительного раунда Euro-2017.

Жеребьевка основного раунда турнира, который пройдет с 3 по 12 апреля, уже состоялась. Россия попала в одну группу со Словакией и Турцией. Позже к ним присоединится команда, выигравшая группу F на предварительной стадии.

Отметим, что впервые участие в турнире принимают сборные Косово и Германии.

Чемпионат Европы

Предварительный раунд

Группа A

Израиль – Швейцария – 0:3 (0:3)

Грузия – Шотландия – 11:0 (6:0)

Группа D

Болгария – Мальта – 6:1 (1:0)

Албания – Англия – 5:1 (2:0)