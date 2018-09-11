45-летний Роберто Карлос начал карьеру в мини-футболе. И сделал дубль в дебютном матче

Чемпион мира-2002 по футболу в составе сборной Бразилии Роберто Карлос начал карьеру в мини-футболе. 45-летний ветеран присоединился к японскому клубу "Развитие". В дебютном матче F-лиги (высший японский дивизион) его команда победила "Воскуоре сэндай" со счетом 2:1. При этом сам Роберто Карлос забил оба мяча своей команды.

Игра собрала 3015 зрителей. При этом средняя посещаемость "Развития" составляет 1500 человек.

В бытность футболистом Роберто Карлос защищал цвета таких клубов, как "Интер", "Реал", "Фенербахче", а также ряда бразильских команд. В 2011 году он завершил карьеру в "Анжи". В Махачкале он также начал карьеру тренера, после этого возглавлял турецкий "Сивасспор" и "Акхисар", а также катарский "Аль-Араби". В 2015 году он ненадолго возобновил карьеру футболиста в качестве играющего тренера индийского "Дели Динамос".