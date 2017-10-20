Владислав Радимов: "Разговор по пятницам" – самая любимая рубрика "СЭ"

Экс-капитан "Зенита" и бывший главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию с обозревателями "СЭ" Юрием Голышаком и Александром Кружковым.

По его словам, общение с авторами рубрики "Разговор по пятницам" доставило огромное удовольствие. Напомним, что сегодня в "СЭ" вышел "Разговор по пятницам" с Радимовым.

– Знаменитая рубрика "Спорт-Экспресса" "Разговор по пятницам" в сегодняшнем номере газеты, – написал Радимов на своей странице в Инстаграме. – Юрий Голышак и Александр Кружков – талантливейшие журналисты и самая любимая рубрика газеты. И даже без интервью общение доставляет огромное удовольствие.

"Разговор по пятницам" с Владиславом Радимовым – здесь