Завершивший карьеру призер Сочи-2014 Смышляев поблагодарил всех за помощь

Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года по фристайлу в могуле россиянин Александр Смышляев на своей странице в Инстаграме объявил о завершении карьеры и поблагодарил всех за помощь на протяжении карьеры.

На ЧМ-2015 31-летний спортсмен выиграл бронзу в той же дисциплине.

– Я завершаю свою спортивную карьеру, – написал Смышляев. – Выражаю слова благодарности всем, кто помогал мне добиваться высоких результатов, личному тренеру, тренерам сборной России, сотрудникам ФФР, СДЮСШОР "Огонек", семье, родным, близким, болельщикам, спасибо вам!​