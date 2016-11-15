Виктория Завадская: "Настрой перед Кубком мира боевой, но немного тревожный"

Россиянка Виктория Завадская, выступающая в дисциплине ски-кросс, отметила, что испытывает тревожные чувства перед дебютным стартом на этапе Кубке мира. По словам спортсменки, в условиях жесткой конкуренции глупо что-то загадывать.

– Сейчас у меня настрой боевой и рабочий, но немного тревожный, потому что я имею не так много наката на трассе в этом сезоне, – приводит "Р-Спорт" слова Завадской. – Сейчас, в перерыве между сборами, занимаюсь домашней подготовкой: занятия на батуте, силовые, на выносливость, аэробные нагрузки и совершенствование координационных возможностей.

Я никогда не была на Кубках мира и, честно говоря, понятия не имею, как там что будет. В условиях такой жесткой конкуренции глупо что-то загадывать, но я буду верить в лучшее. Конечно, я хочу пройти квалификацию на Кубке мира, но нужно очень сильно постараться, чтобы это сделать.

К сожалению, сбор на Эльбрусе не отличился хорошей погодой: мы попали в зону влияния северного циклона. На горе в первые дни было очень холодно, поэтому мы занимались другой работой. В последующие дни погода наладилась, и мы уже полноценно тренировались.

Этап Кубка мира по ски-кроссу в Валь-Торансе (Франция) пройдет с 8 по 10 декабря.