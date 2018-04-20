Тренер сборной России по лыжной акробатике отправлен в отставку

Старший тренер сборной России по фристайлу в лыжной акробатике Дмитрий Кавунов освобожден от занимаемой должности. На этот пост назначен Александр Понгильский.

- Прошел тренерский совет, где были подведены итоги. Старшим тренером сборной команды по акробатике назначен Александр Понгильский, а Дмитрий Кавунов освобожден от должности, - цитирует "Р-Спорт" президента Федерации фристайла России (ФФР) Алексея Курашова. - В ближайшее время новый тренер даст предложения по составу тренерского штаба на ближайший четырехлетний цикл.

Кавунов работал на должности старшего тренера российских акробатов с 2010 года. На прошедшей Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Илья Буров завоевал бронзу в этой дисциплине.