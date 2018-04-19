Тренер российских акробатов увольняется и хочет вернуться в США

Старший тренер сборной России по фристайлу в дисциплине акробатика Дмитрий Кавунов покидает свой пост, хотя выступление команды в прошедшем олимпийском цикле на заседании тренерского совета было признано удовлетворительным.

Как стало известно "СЭ", специалист и федерация не смогли договориться о продлении контракта – Кавунову предложили условия, которые он счел неприемлемыми. 65-летний тренер работал с со сборной России по лыжной акробатике на протяжении двух олимпийских циклов – за это время Вероника Корсунова выиграла серебро ЧМ-2013 (первая медаль российских фристайлистов в олимпийских дисциплинах за 10 лет), Илья Буров взял бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане, а его брат Максим стал в нынешнем сезоне обладателем малого Кубка мира.

Интересно, что в Россию Кавунов, воспитавший первую олимпийскую чемпионку по акробатике Лину Черязову из Узбекистана, приехал в 2010-м в качестве иностранного специалиста – после отъезда из Средней Азии, уроженцем которой является, он более 10 лет работал в Канаде и США. Российский паспорт Кавунов получил осенью 2014 года. Теперь, по всей видимости, он вернется за океан, где у него уже есть предложения.

В роли старшего тренера сборной его сменит Александр Понгильский – глава федерации фристайла Ярославской области, являющийся личным тренером братьев Буровых, а также Павла Кротова, Любови и Станислава Никитиных. В ближайшее время он определится с составом своего штаба. (Антон БАБОШИН)