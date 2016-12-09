Томпсон и Шапюи победили в ски-кроссе в Валь-Торане

Канадка Мариэль Томпсон победила в соревнованиях женщин в ски-кроссе на этапе Кубка мира в Валь-Торане. У мужчин сильнейшим стал француз Жан-Фредерик Шапюи.

Валь-Торан (Франция)

Кубок мира

Женщины

Ски-кросс

1. Томпсон (Канада)

2. Смит (Швейцария)

3. Неслунд (Швеция)

4. Хольмлунд (Швеция)

5. Майер (Германия)

6. Офнер (Австрия)...

14. ЧИРЦОВА (Россия)

Мужчины

1. Шапюи (Франция)

2. Миайе (Франция)

3. Элинг Норберг (Швеция)

4. Дельбоско (Канада)

5. Бишофбергер (Швейцария)

6. Фива (Швейцария)...

20. Сем. ДЕНЩИКОВ (Россия)...

30. ОМЕЛИН (Россия)...

37. РИДЗИК (Россия)...

45. КОСТЕНКО (Россия)...

52. ГЛАДКОВ (Россия)...

53. НАБИУЛИН (Россия)