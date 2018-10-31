Суд Петербурга зарегистрировал иск Комиссаровой к клинике

Невский районный суд Петербурга зарегистрировал иск российской фристайлистки Марии Комиссаровой к клинике Испании. Спортсменка требует от клиники 50 миллионов рублей за то, что врачи не смогли поставить ее на ноги, несмотря на обещания.

В 2014 году во время тренировки перед Олимпиадой в Сочи Комиссарова получила перелом позвоночника со смещением. Российские и зарубежные медики констатировали, что девушка никогда не будет ходить. Однако владелец "НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий" доктор Евгений Блюм пообещал за год восстановить подвижность ног спортсменки. На лечение в Испании Комиссарова потратила 627 тысяч евро, оно не привело к восстановлению двигательных функций.

- Невский районный суд зарегистрировал иск о взыскании убытков и компенсации морального вреда к московской организации "Научно-исследовательский институт физической реабилитации и новых реабилитационных технологий", - цитирует "РИА Новости" руководителя объединенной пресс-службы городских судов Дарью Лебедеву.

Ранее в клинике прокомментировали иск Комиссаровой, заявив, что она сама пропускала занятия и прервала курс лечения.