Софья Смирнова пропустит сезон из-за травмы крестообразной связки

Один из лидеров сборной России в ски-кроссе Софья Смирнова не сможет выступить в сезоне-2016/17. Спортсменка получила травму крестообразной связки и уже перенесла операцию.

- Софья получила травму на тренировке. Провели МРТ, обследование выявило повреждение передней крестообразной связки, - цитирует "Р-Спорт" главного тренера сборной Александра Долгова. - Провели оперативное вмешательство в Австрии, в клинике, где ранее Александру Смышляеву была сделана операция. Операция прошла хорошо.

Соню должны 26 ноября забрать из больницы, она отправится в Москву, и здесь уже запланирован курс реабилитации для нее. Разрабатывается программа восстановления, подготовительного периода, чтобы к лету она восстановилась. Получается, что весь сезон она пропускает.

Ранее стало известно, что бронзовый призер Сочи-2014 в могуле Александр Смышляев также получил травму "крестов" и выбыл на весь сезон.