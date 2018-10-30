Сломавшая позвоночник Комиссарова подала в суд на клинику, не сумевшую ее вылечить

Российская фристайлистка Мария Комиссарова подала иск в суд Санкт-Петербурга против "НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий", сообщает ТАСС со ссылкой на представителя спортсменки. Она наммерена взыскать с клиники 50 миллионов рублей на лечение.

В 2014 году во время тренировки перед Олимпиадой в Сочи Комиссарова получила перелом позвоночника со смещением. Российские и зарубежные медики констатировали, что девушка никогда не будет ходить. Однако владелец "НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий" доктор Евгений Блюм пообещал за год восстановить подвижность ног спортсменки. На лечение в Испании Комиссарова потратила 627 тысяч евро, оно не привело к восстановлению двигательных функций. По мнению Комиссаровой, доктор Блюм не мог не знать, что услуги, оказанные ей по договору, не могут привести к полному восстановлению после травмы.

"Если бы при заключении договора с клиникой доктора Блюма я понимала, что оплачиваю более двух миллионов рублей в месяц фактически за занятия в тренажерном зале, которые не сделают меня снова здоровой и не позволят снова ходить, я бы не при каких обстоятельствах не заключила бы этот договор в мае 2014 года, - приводит представитель слова Комиссаровой. - В СМИ проходила информация, что якобы я уже подавала иск против Блюма в Испании. Официально заявляю, что это не соответствует действительности. Иск в Невский районный суд Санкт-Петербурга - мой первый иск к клинике Блюма.