Российские фристайлисты получили визы США для участия в чемпионате мира

Сборная России по фристайлу в полном составе получила визы США для участия в чемпионате мира и этапах Кубка мира, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федерации фристайла России Алексея Курашова. Ранее главный тренер национальной команды Александр Долгов сообщил, что у команды есть проблема с получением американских виз. До этого проблемы с визами были у сборных России по академической гребле и вольной борьбе.

- Вопрос с визами мы решили буквально неделю назад. Мы знали об этой проблеме, поэтому приготовились заранее, начали заниматься еще летом. Спортсмены и сотрудники получали необходимые документы в Австрии, Швейцарии и Германии, - цитирует ТАСС Курашова. - Нам это было очень нужно, потому что состав национальной команды существенно обновился в новом олимпийском цикле. Я очень рад, что данная проблема разрешилась.

ЧМ по фристайлу и сноуборду пройдет с 1 по 10 февраля в Парк-Сити (Юта, США). В сезоне три этапа Кубка мира состоятся в США: в Лейк-Плэсиде, Маммоте и Коппер-Маунтин.