Россиянка Никитина избежала серьезной травмы после падения на этапе Кубка мира в Москве

Российская фристайлистка Любовь Никитина отметила, что смогла избежать серьезной травмы после падения на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Москве. Она также добавила, что ушибла колено.

Никитина упала в финале соревнований и была вынуждена покинуть рампу вместе с врачами.

– Все хорошо. Немного ушибла коленку, но все хорошо, серьезной травмы избежала, – приводит "Р-Спорт" слова Никитиной. – По скорости было мало, и из-за этого не успела вовремя ноги подсунуть и упала вперед.

Отметим, что этап Кубка мира проходил в Крылатском.