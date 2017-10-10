Россия в 2018 году примет этапы Кубка мира по фристайлу и сноуборду

Этапы Кубка мира по фристайлу пройдут в Москве и Челябинской области в 2018 году, сообщается на сайте Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Кроме того, российская столица примет этап Кубка мира по сноуборду.

Соревнования по фристайлу пройдут в Москве 6 января. 2-4 марта в Миассе состоится этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине борд-кросс пройдет в Москве 10-11 марта.

Отметим, что ранее Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России сообщила, что FIS утвердила Нижний Тагил местом проведения этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Дата проведения соревнований - 1-3 декабря.