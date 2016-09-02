Пять фристайлистов сборной России вошли в пул тестирования ВАДА

Главный тренер сборной России Александр Долгов подчеркнул, что пятеро фристайлистов фристайлу вошли в международный пул тестирования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Спортсмены, вошедшие в пул тестирования, имеют более пристальное внимание со стороны ВАДА.

"Когда пришел обновленный список международного пула тестирования ВАДА по итогам сезона, в котором мы имели хорошие результаты в Кубке мира, у нас туда попали только Алина Гриднева и Петр Медулич - два спортсмена из акробатики, - приводит "Р-Спорт" слова Долгов. - Через две недели, когда уже в СМИ было внешнее напряжение по поводу Олимпиады в Рио, когда был самый пик, нам пришел расширенный список. Туда попали еще три спортсмена: Александр Смышляев, Регина Рахимова и Александра Орлова - еще один спортсмен из акробатики и два из могула".

Тренер рассказал, что Федерация фристайла России ведет активную работу со спортсменами по антидопинговому режиму.

"Проводим конференции посредством интернета. К нам на сбор в Парамоново приезжали представители РУСАДА и вживую проводили конференцию. Ожидаем ближе к началу сезона в свете всех событий, предстоящей зимней Олимпиады, что у нас (в пул - Прим. "СЭ") еще попадут спортсмены. Должны еще Семена Денщикова (включить - Прим. "СЭ"), спортсменов из ски-кросса, может, из слоупстайла кого-то", - пояснил Долгов.

"Когда у нас сейчас был сбор в Минске, на заключительном этапе приехал комиссар ВАДА, чтобы взять пробы у спортсменов. Пока нас не уведомляли о каких-то нарушениях, но мы уверены, что там ничего нет. Как это бывает - раз не уведомляли, значит, все нормально, как мы это привыкли понимать", - добавил собеседник.