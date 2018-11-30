Предварительное заседание по иску Комиссаровой пройдет 3 декабря

Предварительное слушание по иску российской фристайлистки Марии Комиссаровой (после замужества Чаадаева) к клинике в Испании, где она проходила реабилитацию после перелома позвоночника, пройдет 3 декабря в Санкт-Петербурге.

Комиссарова 15 февраля 2014 года на Олимпиаде в Сочи получила перелом позвоночника со смещением во время тренировки, после чего перенесла две операции. Спортсменка приняла решение продолжить восстановление в клинике доктора Блюма в Испании, где лечилась по 2016 год. 30 октября Комиссарова подала в суд на клинику, потому что занятия не привели к обещанному восстановлению двигательных функций бедер и ног.

– 3 декабря в понедельник в Невском суде Санкт-Петербурга состоится предварительное заседание по иску фристайлистки Марии Комиссаровой, – цитирует "РИА Новости" представителя спортсменки Нину Данилину.